Ohne Wasser kein Leben, insofern ist es nur sinnvoll, sich mit dem Thema auch einmal aus künstlerischer Sicht zu befassen. Eine Ausstellung in Bad Ems macht nun genau das – mit einem ungewöhnlichen Fokus.
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Unter dem Titel „Bodies of Water“ verwandelt sich das Café Maxine (Römerstraße 37/38) in Bad Ems am Freitag, 2. Oktober, ab 19 Uhr in einen begehbaren Erfahrungsraum rund ums Thema Wasser. Das Projekt von Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der dortigen Kunsthochschule umfasst eine informative Ausstellung, die den Blick auf Wasser „als Ressource und unbändiges Medium, als etwas Furchteinflößendes und unbekannt Vertrautes“ ...