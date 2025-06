Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Seit der tödlichen Flutkatastrophe sind für den Wiederaufbau im Ahrtal mehrere Milliarden Euro Förderung bewilligt worden. Über alle Förderbereiche hinweg seien es bis Mitte Juni rund 3,06 Milliarden Euro für die Region gewesen, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nach einer Kabinettssitzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

«Ich finde, das ist nicht nur eine stattliche Zahl, sondern man sieht es auch. Man sieht es an vielen Projekten», sagte Schweitzer. «Aber wir sehen natürlich auch was wir noch vor uns haben, was wir noch zu tun haben.»

Flutkatastrophe fast vier Jahre her

Das Kabinett traf sich kurz vor dem vierten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) kamen zu einem Treffen mit den Ministerinnen und Ministern. Anschließende stand eine Wanderung auf dem Rotweinwanderweg an.

Durch die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 starben in Rheinland-Pfalz 136 Menschen - 135 davon im Ahrtal und ein Mensch im Raum Trier. Ein Mensch gilt weiterhin als vermisst. Tausende verloren ihr Zuhause, die Region wurde erheblich beschädigt. Der Wiederaufbau wird noch Jahre dauern.