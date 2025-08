Kastellaun (dpa/lrs) – Mehrere Zehntausend Menschen feiern weiter Party beim Technofestival Nature One in Rheinland-Pfalz. Am Samstagabend werden mindestens genauso viele Besucher erwartet wie am Freitag, als nach Angaben der Veranstalter rund 60.000 Menschen auf dem Gelände waren, sagte Sprecher Oliver Franke. «Wir sind zufrieden. Alle feiern ausgelassen.»

Bislang verlief laut Polizei alles friedlich. «Keine Probleme», sagte ein Sprecher am Nachmittag. Höhepunkt am Samstagabend sollte der Auftritt des DJ Paul van Dyk sein. Insgesamt wollen am Festival-Wochenende mehr als 350 DJs auf 20 Floors spielen.