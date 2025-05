Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Drei Tage Feiern, Musik, Lebensfreude: Vom 23. bis 25. Mai wird Neustadt an der Weinstraße zur großen Bühne für den Rheinland-Pfalz-Tag. Unter dem Motto «Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz» wird in der Innenstadt viel zu entdecken sein – von Live-Musik mit Stars wie Michael Schulte, Kamrad und Nik Kershaw über regionale Leckereien bis hin zu Infoflächen, Mitmachaktionen und einem Programm rund um Politik, Ehrenamt und Kultur. Erwartet werden etwa 225.000 Besucherinnen und Besucher.

Los geht es am Freitag um 16.30 Uhr. Dann laufen bis Mitternacht Konzerte, Shows und Talks – am Samstag ebenso. Nur am Sonntag wird es etwas ruhiger: Schluss ist um 20.00 Uhr. Wer sich orientieren möchte, startet am besten beim Saalbau, einem der zentralen Bühnenstandorte. Rundherum stehen Infozelte, Aktionsflächen und viele Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden.

Innenstadt bleibt autofrei

Weil viel los sein wird, empfiehlt sich die Anreise mit Bus und Bahn. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar stockt den Nahverkehr auf und verlängert Fahrzeiten. Wer mit dem Auto kommt, sollte die Park-and-Ride-Angebote nutzen – inklusive Shuttlebus. Für das Fahrrad gibt es einen bewachten Stellplatz.

Die Veranstaltungsfläche ist Fußgängern vorbehalten – Fahrräder, Skateboards, Segways, E-Scooter und so weiter sind nicht zugelassen.

Neben Konzerten sind auch andere Programmpunkte Highlights: etwa der «Pälzer Owend» mit Mundart-Comedian Christian «Chako» Habekost und den Anonyme Giddarischde, das Projekt «Rheinland-Pfalz tanzt» oder mehrere kleine Paraden – als moderne Alternative zum früher üblichen Festumzug.

Auch die Landesregierung zeigt Gesicht: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) lädt zum Jugendtalk, Bürgerempfang und Dämmerschoppen. Stichwort: Dialog auf Augenhöhe. In Themenzelten präsentieren sich Museen, Organisationen, Ehrenamt und mehr – von Feuerwehr bis Freiwilligendienst.

Neustadt feiert auch 750 Jahre

Für Neustadt ist das Fest ein echtes Highlight: Die Stadt feiert zusätzlich 750 Jahre Stadtrechte. Es gibt Kunstaktionen, Stadtführungen und erste Ausblicke auf die Landesgartenschau 2027. Der Kartoffelmarkt wird kurzerhand zum Stadtstrand und lokale Gruppen bringen sich aktiv in das Bühnenprogramm ein.

Für die pfälzische Weinbaugemeinde mit dem wichtigen Symbol der deutschen Demokratiebewegung, dem Hambacher Schloss, ist es übrigens kein Neuland – schon 2010 war Neustadt Gastgeberin des Landesfestes. Der Rheinland-Pfalz-Tag selbst hat Tradition: Seit 1984 tourt das Fest durch die Regionen, zuletzt machte es 2023 Station in Bad Ems.