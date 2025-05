Jährlich erhalten rund 15.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Multiple Sklerose. Die chronische neurologische Erkrankung verläuft bei jeder und jedem Betroffenen anders – von kaum spürbaren Einschränkungen bis hin zu starker Beeinträchtigung. Diese Ungewissheit stellt für viele Erkrankte und ihre Angehörigen eine große Belastung dar.

Anlässlich des Welt-MS-Tage veranstaltet unsere Zeitung einen kostenlosen Online-Vortrag am 2. Juni von 18 bis 19.15 Uhr: Unser Experte Dieter Pöhlau informiert über das Leben mit MS – von der Bedeutung der Untersuchungsergebnisse über Therapieverfahren bis zur Krankheitsbewältigung. Unser Experte ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), Vorsitzender des ärztlichen Beirates der DMSG in Rheinland-Pfalz und ärztlicher Direktor der Kamillus-Klinik in Asbach, die auf MS spezialisiert ist. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet er gern Ihre Fragen. Anmeldung online unter: rz-forum.de/ms.

Was für die Teilnahme notwendig ist

Für die Teilnahme benötigen Sie nur einen PC/Laptop/Mobilgerät mit Kamera- und Tonfunktion, einen aktuellen Internetbrowser (Empfehlung: Google Chrome) oder die Desktop- bzw. mobile Zoom-App sowie eine stabile Internetverbindung. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie per Mail einen Zugangs-Link, mit dem Sie sich am 2. Juni bequem von zu Hause einloggen können.