Mit der Zahl aus den Monaten Juni und Juli liegt das Bundesland deutschlandweit im Mittelfeld. Insgesamt gab es eher wenige Blitze, wie eine Statistik zeigt.

München/Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz hat es in den Monaten Juni und Juli rund 22.200 Mal geblitzt. Das hat das Blitzortungsunternehmen Nowcast ermittelt. Der Juni ist in der Regel der blitzreichste Monat des Jahres, der Juli folgt meist auf Platz zwei. Bundesweit liegt Rheinland-Pfalz mit der Anzahl von Blitzen im Mittelfeld. Bayern führt die Liste mit 108.900 gezählten Blitzen an.

Insgesamt blitzte es den Angaben zufolge in Deutschland in den beiden Monaten 394.000 Mal – das war vergleichsweise selten: Der Wert liege rund 60 Prozent unter dem 15-jährigen Mittelwert und stellt den niedrigsten seit mindestens 2009 dar, teilt das Unternehmen mit. In diesem Sommer habe es bislang kaum großräumige Gewittersysteme gegeben, die normalerweise viele Blitze erzeugten.

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. In die Statistik fließen Blitze mit mindestens fünf Kiloampere (kA) ein.