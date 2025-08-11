Am Fuße eines Rebstocks beerdigt zu werden – für so manchen Rheinland-Pfälzer ein tröstlicher Gedanke. Ist der Wein im Bundesland doch zu Hause, wie in keinem anderen. Ein solches Bestattungsangebot gibt es nun in Mainz, aber auch schon in Koblenz.

Rheinland-Pfalz ist ein Weinland – sechs der 13 deutschen Anbaugebiete sind hier beheimatet. Dass der Weinbau das Land prägt, schlägt sich mancherorts inzwischen in der Bestattungskultur nieder. Seit Kurzem ist auf dem Stadtteilfriedhof Mainz-Laubenheim eine Bestattung in Wingertsgräbern möglich – ewige Ruhe zu Füßen von Rebstöcken. Auch in Koblenz und Ahrweiler können Menschen so ihre letzte Ruhe finden.

Der Bestatterverband Rheinland-Pfalz begrüßt die Möglichkeit der Rebstock-Bestattung. „Es ist schön, wenn ein Friedhofsträger den Bürgerinnen und Bürgern das Angebot macht“, sagt Christian Jäger, Geschäftsführer des Verbands. „Das passt natürlich hervorragend in das Land Rheinland-Pfalz als bekannte und wichtige Weinbauregion in Deutschland.“

Beisetzung am Rebstock als Form der Urnenbestattung

Um eine eigene Bestattungsart handele es sich aber nicht. Die Weinrebenbestattung ist eine Form der Urnenbestattung. Auf dem Stadtteilfriedhof Laubenheim finden in fünf Reihen mit je neun Rebstöcken nun 72 Urnenwahl- und 36 Urnenreihengräber Platz. So berichtet es der Mainzer Wirtschaftsbetrieb.

Voraussetzung für eine Beisetzung am Rebstock ist, dass sie auf einem Friedhof stattfindet oder auf dem Teil eines Weinberges oder einer ähnlichen Fläche, die durch die Kommune als Friedhof gewidmet ist, erklärt Christian Jäger vom Bestatterverband. Aus anderen Bundesländern ist dem Geschäftsführer die Bestattung am Rebstock bislang nicht bekannt. Auch in Rheinland-Pfalz selbst komme diese Form der Beisetzung noch nicht so häufig vor – Beispiele über Ahrweiler, Koblenz und Mainz hinaus kenne er keine. „Aber das ist eine willkommene Abwechslung“, meint der Geschäftsführer.

i Das Weinrebenfeld auf dem Koblenzer Hauptfriedhof ist mehr als 2200 Quadratmeter groß. Stadt Koblenz/Verena Groß

Hat die Bestattung an den Wurzeln eines Rebstocks oder eines Baumes eine gewisse Symbolik für die Menschen – in dem Sinne, dass aus dem Tod neues Leben erwächst? „Möglich ist das, ja“, sagt Jäger. Aber auch aus einem anderen Grund könne eine naturnahe Bestattung attraktiv für viele Menschen sein. Denn sie bedeute relativ wenig Grabpflegeaufwand. „Man muss sich nicht selbst um eine Bepflanzung kümmern“, erklärt Jäger. Je nach Konzept sei diese bereits durch einen Baum oder eine Gemeinschaftsanlage gegeben, deren Pflege durch den Friedhofsträger sichergestellt werde.

Das Weinrebenfeld auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gibt es seit Januar 2023. Auf den rund 2250 Quadratmetern wachsen insgesamt 64 Rebstöcke an witterungsbeständigen Rankhilfen. Für gute Wachstumsbedingungen soll eine ortstypische Schieferschüttung auf dem Boden sorgen. Bei den Pflanzungen handelt es sich um eine traubenfreie Züchtung der Wildrebe „Vitis riparia“, erklärt die Stadt Koblenz auf Anfrage.

„Die Nachfrage nach den Wahlgräbern war sehr hoch, sie waren innerhalb kürzester Zeit vergeben.“

Die Pressestelle der Stadt Koblenz zum Weinrebenfeld

Wie in Mainz werden Urnenwahl- und Urnenreihengräber angeboten. Die Namen der Verstorbenen werden bei den Wahlgräbern auf Basalt-Pulten zwischen den Reben genannt. Bei den Urnenreihengräbern stehen sie auf Basalt-Natursteinstelen am Ende der Reihen.

„Die Nachfrage nach den Wahlgräbern war sehr hoch, sie waren innerhalb kürzester Zeit vergeben“, schreibt die Pressestelle der Stadt unserer Zeitung. Schleppend sei anfangs dagegen die Nachfrage nach den Reihengräbern zu Füßen der Rebstöcke gelaufen. Inzwischen seien aber auch dort viele Grabstätten bereits belegt.

Menschen ansprechen, die mit Weinbauregion verbunden sind

Die Idee zum Weinrebenfeld kam vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen. Dessen Aufgabe sei es, „zeitgemäße, attraktive Angebote auf den städtischen Friedhöfen“ zu machen. Mit der besonderen Bestattungsform sollen unter anderem Menschen angesprochen werden, „die eine Verbundenheit mit der heimischen Weinbauregion haben und dennoch mitten Koblenz beerdigt werden wollen“, wie die Stadt erklärt.

So wird der Leser des Info-Flyers zum Weinrebenfeld auch auf einer sehr persönlichen Ebene angesprochen. Gefragt wird darin, ob man sich gern an Wanderungen durch die Weinberge erinnert, an „gemütliche Pausen mit einer Brotzeit und einem Schoppen Wein“, an Weinproben, Weinfeste und Planwagenfahrten oder „gesellige Einkehr in Straußwirtschaften mit Freunden und Gleichgesinnten“.

Wer sich seine letzte Ruhe „in dieser vertrauten Umgebung“ vorstellen könne, dem schlägt die Stadt in ihrem Flyer eine Beisetzung im Weinrebenfeld vor. „Wir bekommen ausschließlich positive Rückmeldungen zum Weinrebenfeld“, schreibt uns die Pressestelle der Stadt Koblenz. Es sei ein Ort mit „besonderer Ausstrahlung“ auf dem Koblenzer Hauptfriedhof. Unterstützt wurde die Umsetzung der Weinreben-Gräber durch die Freunde der Bundesgartenschau Koblenz 2011, die sich laut Stadt auch beim Erhalt einbringen.

In Rheinland-Pfalz wird derweil an einem neuen, liberaleren Bestattungsgesetz gefeilt. Könnte es damit möglich werden, sich auf dem eigenen Weinberg außerhalb eines Friedhofs bestatten zu lassen? Mit Blick in den aktuellen Gesetzesentwurf wäre das durchaus denkbar, so Christian Jäger vom Bestatterverband. Denn der Entwurf sieht unter bestimmten Voraussetzungen das Ausbringen von Totenasche außerhalb von Friedhöfen vor.

Verband: Abschied soll für alle Trauernde möglich bleiben

Doch Jäger betont: „Es ist im Moment noch überhaupt nicht raus, in welcher Form das Gesetz kommen wird.“ Den Friedhof als neutralen Ort hält er für etwas sehr Wichtiges. „Insbesondere, wenn man beispielsweise zerstrittene, zerklüftete Familienverhältnisse hat“, sagt Jäger. Auch dann müsse jeder die Möglichkeit haben, von einem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Wie verhält es sich damit auf privaten Grundstücken? Hier sieht Jäger unter anderem noch Klärungsbedarf.

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt, findet die Auswertung der Anhörung zum neuen Bestattungsgesetz in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 26. August statt. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die zweite Beratung und Schlussabstimmung sodann in der Plenarsitzung im September stattfindet“, erklärt die Pressestelle des Ministeriums.