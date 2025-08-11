Koblenz und die Region im „Prognos Zukunftsatlas“ 2025: Wo stehen sie im Vergleich? Diese Frage interessierte auch die Industrie- und Handelskammer Koblenz. Der Blick auf die Daten zeigt Stärken und Herausforderungen.

Wie fit sind die Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland für die Zukunft? Dieser Frage gehen Wirtschaftsforscher seit 2004 alle drei Jahre nach und untersuchen die 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland auf ihre Zukunftsfähigkeit hin: Ergebnisse sind im „Prognos Zukunftsatlas“ zusammengefasst. Kürzlich erschienen, hat auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz ausgewertet, wie das nördliche Rheinland-Pfalz abschneidet. Ein Blick auf die Daten verrät, wo in den zehn zum Kammerbezirk gehörenden Kreisen plus der Stadt Koblenz Stärken liegen und wo Luft nach oben ist.

Gesamtbewertung: Mittelmaß mit Potenzial

Im Gesamtranking schneidet der Kreis Birkenfeld mit dem 346. Platz am schlechtesten ab, gefolgt vom Kreis Altenkirchen auf Platz 308. Die Bestplatzierten im nördlichen Rheinland-Pfalz sind Koblenz (Stadt) auf Platz 106, der Rhein-Hunsrück-Kreis auf Position 161 und der Cochem-Zell auf 186. Zum Vergleich: München (Landkreis) liegt laut „Zukunftsatlas“ an erster Stelle, gefolgt von Erlangen und München (Stadt). Die Spitzenreiter glänzen mit starker Wirtschaft, niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Innovationskraft. Das gilt übrigens auch für Mainz: Unsere Landeshauptstadt landet im bundesweiten Vergleich auf Platz 7. Im Vergleich zum „Zukunftsatlas“ von 2022 bedeutet das eine gewaltige Verbesserung, damals landete Mainz auf Platz 45. Mit ein Grund für diesen Sprung ist der Biontech-Effekt.

„In allen Raumtypen gibt es Potenziale, die gezielt aktiviert werden können, um regionale Innovationskraft zu stärken und zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen aufzubauen.“

Zitat aus dem „Prognos Zukunftsatlas“ ﻿

So steht es um Stärke und Dynamik

Untersucht haben die Wirtschaftsforscher auch den Punkt Stärke, er bildet den Ist-Zustand ab. Schlusslicht in der Region ist hier wiederum der Kreis Birkenfeld (Platz 333 von 400). Am stärksten innerhalb des Kammerbezirks sind die Stadt Koblenz (Platz 146) und der Rhein-Hunsrück-Kreis (175).

Bei der Dynamik, die die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, landet der Kreis Birkenfeld auf Platz 345, kaum besser ist – interessanterweise – der bei der Stärke noch gut punktende Westerwaldkreis auf Platz 343. Dynamischer geht es im Rhein-Hunsrück-Kreis (Platz 109) und im Kreis Cochem-Zell (104) zu. Koblenz liegt auf Platz 34. Das bedeutet, dass die Stadt in den letzten Jahren eine positive Dynamik entwickelt hat, während die umliegenden Kreise eher stagnieren.

Generell, heißt es im „Zukunftsatlas“, gibt in jeder Region Entwicklungsmöglichkeiten, unabhängig davon, ob es sich um eine Stadt oder den ländlichen Raum handelt: „In allen Raumtypen gibt es Potenziale, die gezielt aktiviert werden können, um regionale Innovationskraft zu stärken und zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen aufzubauen.“ Allerdings sei es entscheidend, dass Kommunalpolitik die eigenen Stärken und individuelle Entwicklungspotenziale erkenne, engagierte Menschen einbinde und passende Strategien und Zukunftsprojekte entwickele.

Demografie: Junge Erwachsene und Arbeitsmarkt

In der Kategorie Demografie, die unter anderem die Attraktivität für junge Erwachsene misst, liegt Koblenz auf Platz 60 – und damit weit vor den anderen Kreisen im Bereich der IHK Koblenz. Am schwächsten zeigt sich in dieser Kategorie der Westerwaldkreis (311). Beim Arbeitsmarkt erreicht Koblenz im deutschlandweiten Vergleich einen ordentlichen 22. Platz. Anders sieht es im Kreis Altenkirchen aus, der in dieser Kategorie am schlechtesten im nördlichen Rheinland-Pfalz abschneidet: Platz 351.

Innovation und Wohlstand: Luft nach oben

Innovation ist ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit einer Region. Hier liegt Koblenz auf Platz 158, während die Kreise eher im hinteren Feld zu finden sind. Birkenfeld liegt auf Platz 361. Das zeigt, dass es in der Region noch Potenzial gibt, um die Innovationskraft zu stärken. Beim Wohlstand und der sozialen Lage liegt Koblenz auf Platz 350, was laut „Zukunftsatlas“ auf soziale Herausforderungen hinweist. Kreise wie Cochem-Zell (135) oder der Westerwaldkreis (127) schneiden hier deutlich besser ab, die meisten aber liegen im Mittelfeld – Ausnahme: Der Rhein-Lahn-Kreis landet auf Platz 40.