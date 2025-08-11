Die Leiche des mutmaßlichen Dreifachmörders von Weitefeld ist noch in der Rechtsmedizin in Mainz. Liefert der Obduktionsbericht möglicherweise noch Antworten auf offene Fragen?

Die Leiche des Tatverdächtigen des mutmaßlichen Dreifachmordes von Weitefeld ist noch nicht freigegeben. Es stehen noch Restuntersuchungen in der Rechtsmedizin in Mainz an. Das erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das abschließende, schriftliche Obduktionsgutachten wird noch dauern“, so Mannweiler, der allerdings nicht davon ausgeht, dass sich darin noch überraschende neue Erkenntnisse ergeben werden.

Am vergangenen Dienstag waren die sterblichen Überreste des Mannes gefunden worden, den die Staatsanwaltschaft für den Täter von Weitefeld hält. Mannweiler sprach von einer eindeutigen Beweislage. Anfang April waren in dem Westerwalddorf drei Menschen getötet worden. Seitdem wurde international nach dem 61-jährigen Alexander Meisner aus dem Nachbarort Elkenroth gefahndet. Vier Monate nach der Tat gab dann ein Zeuge den entscheidenden Hinweis. Die Leiche, die wenig später eindeutig identifiziert wurde, lag nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt an einem Bachlauf.

Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen von einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Rückschlüsse auf Todeszeitpunkt und -ursache seien nicht mehr möglich. Auch ob der Verdächtige Suizid begangen hat oder an den Verletzungen verstorben ist, die er sich bei Begehung der Tat zugezogen hat, sei nicht mehr sicher festzustellen. Nahe der Leiche wurde eine Schusswaffe gefunden, die noch untersucht wird.