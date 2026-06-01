Vorhersage
Ruhiges Wetter zum Wochenstart an Rhein und Saar
Wetter in Rheinland-Pfalz
Das Wetter beruhigt sich am Montag, bevor es am Dienstag neue Gewitter geben könnte. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Nach Blitz und Donner am Wochenende sorgt der Wochenstart für Entspannung. Doch schon am Dienstag sind den Vorhersagen zufolge neue Gewitter möglich.

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Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem teils turbulenten Gewitter-Wochenende wird das Wetter in der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst ruhiger. Am Montag ist es wechselnd bewölkt und nur vereinzelt sind Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Tageshöchstwerte erreichen demnach 21 bis 26 Grad, in den Hochlagen etwa 19 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad von Westen her Wolken auf, in den Morgenstunden ist den Prognosen zufolge erster Regen möglich. Im Tagesverlauf könnte es dann schauerartige Regenfälle und Gewitter mit Starkregen geben, wie der DWD mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 26 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-156090/1

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