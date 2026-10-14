Bis zum Wochenende zeigt sich das Wetter häufiger von seiner freundlichen Seite. Die Temperaturen bleiben mit Werten um 20 Grad mild.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich bis zum Wochenende auf überwiegend trockenes und teils heiteres Herbstwetter einstellen. Nach der Auflösung von morgendlichen Nebelfeldern zeigt sich der Himmel verbreitet bewölkt, bevor es am Nachmittag auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

Die Temperaturen klettern dabei auf milde 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es demnach teils klar, teils bewölkt und trocken. Örtlich kann sich dichter Nebel bilden. Die Werte sinken auf 9 bis 7 Grad, in Tal- und Muldenlagen des Berglandes kühlt es auf bis zu 4 Grad ab.

Nebel erschwert Sicht auf den Straßen

Der Donnerstag zeigt sich laut DWD freundlich mit verbreitet heiterem Herbstwetter. Im Tagesverlauf ziehen von Norden her dann langsam Wolken auf. Dabei rechnen die Meteorologen mit Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es demnach dann klar. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 4 Grad. Gebietsweise bildet sich Nebel.

Auch der Freitag startet der Vorhersage nach neblig-trüb. Über den Tag hinweg halten sich Wolken hartnäckig. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad.