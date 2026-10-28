Immer wieder Sonne, vereinzelt Wolken und kaum Regen - das stürmische Herbstwetter ist erst einmal vorbei. In der Nacht kann örtlich Frost auftreten und Nebel die Sicht erschweren.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Die Sonne setzt sich in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer wieder gegen morgendliche Nebelfelder und Wolken durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, klettern die Temperaturen am Mittwoch auf 13 bis 16 Grad.

In höheren Lagen bleibt es demnach mit 10 bis 12 Grad etwas kühler. Bei heiterem Herbstwetter ziehen auch immer wieder Wolken durch die Länder. Dabei bleibt es meist trocken.

In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel dann häufig bewölkt, Regen ist den Wetterexperten zufolge aber nicht zu erwarten. Örtlich kann Nebel die Sicht erschweren. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 0 Grad, vereinzelt ist Frost in Bodennähe nicht auszuschließen.

Süden am Donnerstag auf der Sonnenseite

Im Süden kämpft sich auch am Donnerstag die Sonne durch die Nebelschwaden. Im Norden dominieren Wolkenfelder bei 11 bis 16 Grad, in Hochlagen werden Werte um 9 Grad erreicht. In der folgenden Nacht breiten sich von Norden her Nebel und Hochnebel aus, im Süden zeigt sich der Himmel aber klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad.

Nach Auflösung des Nebels wird es am Freitag heiter bis wolkig, vereinzelt bleibt es ganztägig grau und trüb. Trotzdem kann der Regenschirm zu Hause bleiben: Regen sei nicht zu erwarten, so der DWD. Bei Sonnenschein klettern die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad, unter Nebel und Hochnebel bleibt es kühl mit Werten um 7 Grad.