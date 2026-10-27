Persönliche Daten im Netz verbreiten, die Betroffene einschüchtern oder ihnen gar schaden sollen – „Doxing“ ist strafbar. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt in einem Anfangsverdacht. Ein Experte klärt über das Phänomen „Doxing“ auf.
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Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 35-jährigen Koblenzer „wegen des Anfangsverdachts der gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“. Laut eines Berichts des Nachrichten-Portals „t-online“ könnte er Teil eines rechten „Doxing“-Netzwerks sein.