Straftatbestand „Doxing“
Experte: So ängstigen Täter mit privaten Daten im Netz
Martin Bregenzer ist Referent für Medienkompetenz bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Er erklärt im Interview, worum es sich
Martin Bregenzer ist Referent für Medienkompetenz bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Er erklärt im Interview, worum es sich bei „Doxing“ handelt und wie man sich und seine Daten im Internet schützen kann.
Rebecca Michl-Krauß/Medienanstalt RLP

Persönliche Daten im Netz verbreiten, die Betroffene einschüchtern oder ihnen gar schaden sollen – „Doxing“ ist strafbar. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt in einem Anfangsverdacht. Ein Experte klärt über das Phänomen „Doxing“ auf.

Lesezeit 5 Minuten
Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 35-jährigen Koblenzer „wegen des Anfangsverdachts der gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“. Laut eines Berichts des Nachrichten-Portals „t-online“ könnte er Teil eines rechten „Doxing“-Netzwerks sein.
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