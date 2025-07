Ruhiger Ferienstart auf den Straßen in RLP und Saarland

Der Ferienbeginn ist auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland relativ ruhig verlaufen. Von längeren Staus durch Reiseverkehr berichtete die Polizei nicht.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Ferienbeginn hat am Freitag kaum größere Auswirkungen auf den Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland gehabt. Auf den Straßen und Autobahnen sei es eher ein typischer Freitagnachmittag gewesen, sagten mehrere Sprecher der Polizeien in den Bundesländern.

«Dass es aufgrund des Ferienbeginns zu mehr Unfällen und Staus kam und kommt, kann man nicht sagen», erklärten Sprecher der Polizeipräsidien Koblenz und Ludwigshafen. Bei Mainz sei es auf der Autobahn 63 zwar zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos gekommen, und der Verkehr habe sich dort deshalb auch länger gestaut – wahrscheinlich stehe der Unfall aber nicht im Zusammenhang mit dem Ferienstart. «Wir erleben eher den normalen Freitag-, Wochenend- und Feierabendverkehr», so ein Beamter der Polizei Ludwigshafen.