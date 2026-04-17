Neuer CEO beim Radhersteller
Roman Arnold holt Matthias Meier auf die Canyon-Brücke
Top-Personalie bei Canyon: Zum 1. Mai tritt Matthias Meier als Chief Executive Officer (CEO) an die Seite von Gründer Roman Arno
Top-Personalie bei Canyon: Zum 1. Mai tritt Matthias Meier als Chief Executive Officer (CEO) an die Seite von Gründer Roman Arnold.
Canyon Bicycles

Er hat langjährige Führungserfahrung in der Radbranche. Und: Er ist selbst begeisterter Radfahrer. Mit Matthias Meier kommt ein neuer Mann auf die Brücke beim kriselnden Koblenzer Radhersteller Canyon. Die Hintergründe.

Lesezeit 2 Minuten
Der in finanzielle Turbulenzen geratene Koblenzer Fahrradhersteller Canyon ordnet seine Führungsmannschaft in Teilen neu: Zum 1. Mai tritt Matthias Meier als Chief Executive Officer (CEO) an die Seite von Gründer Roman Arnold. Die beiden sollen das Unternehmen künftig gemeinsam leiten, heißt es in einer Mitteilung von Canyon.

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