Ein Mann ist nachmittags mit einem Motorroller in Idar-Oberstein unterwegs. Für ihn endet die Fahrt tödlich.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein Rollerfahrer ist in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 37-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Gegen die 86 Jahre alte Autofahrerin werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Ursache des Unfalls am Donnerstagnachmittag war zunächst unklar.