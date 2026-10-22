Die Polizei will einen Rollerfahrer kontrollieren - dieser macht sich aber aus dem Staub. Die Beamten verfolgen ihn daraufhin durch die halbe Stadt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen ist ein Rollerfahrer vor der Polizei geflohen und dabei mit Tempo 70 durch die Stadt gerast. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den unbekannten Fahrer am Dienstagmittag kontrollieren. Der Mann sei daraufhin jedoch mit dem Roller davongefahren.

Den Angaben zufolge verfolgte ihn die Polizei über eine Strecke von vier Kilometern, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Rollerfahrer habe auf der Flucht unter anderem mehrere rote Ampeln überfahren und möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.