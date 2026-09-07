Unfall
Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Ein 18-Jähriger zieht sich bei einem Unfall auf einer Landstraße schwere Verletzungen zu. Wie genau es dazu kam, sollen Ermittlungen zeigen.

Boppard (dpa/lrs) – Ein junger Rollerfahrer ist bei einem Auffahrunfall bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war am Nachmittag auf der L214 unterwegs, als ein Auto mit Anhänger vor einer Einmündung plötzlich auf ihn auffuhr. Wie genau es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Nach dem Zusammenstoß kam der Rollerfahrer in ein Koblenzer Krankenhaus. Die Straße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls und sucht Zeugen, die diesen beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-649415/1

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