Kriminalität
Rollendes Bierfass lässt kuriosen Diebstahl auffliegen
Polizei - Illustration
Der «Fass-Roller», wie die Polizei das Gefährt bezeichnete, ließ den Diebstahl erst auffliegen. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Einen E-Scooter fährt man meist im Stehen - nicht so ein 25-Jähriger im Saarland. Polizisten trauten wohl ihren Augen kaum, als der Mann, auf einem 50 Liter-Bierfass sitzend, an ihnen vorbeirollte.

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St. Ingbert (dpa/lrs) – Besonders unauffällig wollte im Saarpfalz-Kreis offenbar ein mutmaßlicher Dieb seine Beute abtransportieren: Zwei Zivilbeamte haben in St. Ingbert einen 25-Jährigen auf einem rollenden Bierfass erwischt. Der Mann habe im Sitzen ein 50-Liter-Fass auf einem E-Scooter transportiert, teilte die Polizei St. Ingbert mit. Das Diebesgut sei mit seiner Jacke abgedeckt gewesen, hieß es.

Der 25-Jährige habe erklärt, das leere Fass zufällig im Gebüsch gefunden zu haben. Ermittlungen ergaben demnach allerdings, dass der Mann das Fass von einer Leergutpalette aus einem Hinterhof entwendet haben soll. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-707566/1

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