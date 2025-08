Im Koblenzer Prozess um die zwei bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen vom Rodder Maar hat das Verteidigerteam des 41-jährigen Hauptangeklagten am jüngsten Verhandlungstag einen Befangenheitsantrag gegen die 14. Strafkammer um Richter Rupert Stehlin gestellt. Verteidiger Hans-Otto Sieg sagte sinngemäß, dass sein Mandant sich mit Blick auf das bereits vergangene Woche gefallene erste Urteil gegen die Mitangeklagte des 41-Jährigen nun vorverurteilt fühle.

Die 52-Jährige ist wegen Mittäterschaft zum Mord in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Richter Stehlin hatte vergangene Woche in der Urteilsbegründung erklärt, dass man von einer mittäterschaftlichen Beteiligung der 52-Jährigen ausgehe. Die Frau und der 41-Jährige hätten einen gemeinsamen Tatentschluss gefasst, hieß es.

Zweiter Befangenheitsantrag

Diese Begründung griff Verteidiger Sieg nun am Koblenzer Landgericht auf und sagte, dass man nicht davon ausgehen könne, dass das Gericht bei der noch zu fällenden Entscheidung gegen den 41-Jährigen von dieser Auffassung noch einmal abrücke. Denn sonst, so Sieg, müsste die Kammer ja ihr Urteil gegen die 52-Jährige für falsch erklären. Doch sein Mandant, so der Anwalt weiter, leugne den vom Gericht im ersten Urteil genannten Tathergang. Sieg sagte in seinem Befangenheitsantrag: „Deutlicher lässt sich Voreingenommenheit nicht dokumentieren.“ Der 41-jährige Angeklagte halte es nun für völlig sinnlos, sich vor einem „voreingenommenen Gericht“ zu äußern, hieß es weiter.

Es ist das zweite Ablehnungsgesuch, oft Befangenheitsantrag genannt, welches die Verteidiger des 41-Jährigen, Sieg und Gerhard Prengel, im Prozess vorbringen. Der erste Befangenheitsantrag kam bereits an einem vorangegangenen Prozesstag und kann als Reaktion darauf gelesen werden, dass der Antrag der Verteidigung auf Einholung eines weiteren psychologisch-psychiatrischen Gutachtens zur Frage der Schuldfähigkeit des 41-Jährigen nicht von der Kammer genehmigt worden war. Über die zwei im Raum stehenden Befangenheitsanträge hat eine Vertreterkammer nun zu entscheiden.

Leichen wurden angezündet

Bei den Rodder-Maar-Opfern handelt es sich um einen 61-jährigen Pfälzer und einen 28-jährigen Westerwälder. Laut Staatsanwaltschaft soll der Tatort das Haus der 52-Jährigen in Bad Breisig gewesen sein. Dort soll der 61-Jährige im Oktober 2024 mit einem Vorschlaghammer, der 28-Jährige nur wenige Tage später mit einem Fäustel erschlagen worden sein. Die angezündeten Leichen waren am Morgen des 20. Oktober von einer Wanderin am Rodder Maar, einem kleinen See, gefunden worden.

Angehörige der zwei Todesopfer verfolgen den Prozess seit Wochen als Zuschauer oder Nebenkläger im Landgericht. Nach dem jüngsten Vorstoß der Verteidiger des 41-Jährigen – dem Befangenheitsantrag – war es zunächst ganz still geworden auf den Zuschauerbänken von Saal 102. Dann brach jedoch recht schnell ein empörtes Flüstern unter den an diesem Tag nur spärlich im Gericht erschienenen Prozessbeobachtern aus: Die Angehörigen dürften diesen Antrag als unerträglich empfunden haben. Unmittelbar nach der Verhandlung sagte Sieg laut in den Gerichtssaal: „So einfach geht’s nicht.“ Richter Rupert Stehlin, der sich offenbar angesprochen fühlte, respondierte mit genervtem Unterton: „Solche Äußerungen können Sie sich sparen.“

„Deutlicher lässt sich Voreingenommenheit nicht dokumentieren.“

Verteidiger Hans-Otto Sieg in dem Befangenheitsantrag

Der 41-jährige Hauptangeklagte behauptet im Prozess, die Männer im Oktober 2024 allein, ungeplant und im Streit getötet zu haben: Der 61-Jährige habe ihn beleidigt, der 28-Jährige während Sanierungsarbeiten gepfuscht, weshalb er ausgerastet sei. Das Verfahren gegen die Mitangeklagte des 41-Jährigen war abgetrennt worden – und ist bereits durch ein Urteil beendet worden. Dieses ist aber noch nicht rechtskräftig: Die Verteidigerinnen der 52-Jährigen, Sandra Jung und Susanne Hardt, sagten nach dem Urteilsspruch im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man definitiv in Revision gehen werde. Der noch laufende Prozess gegen den 41-Jährigen soll am 1. September am Landgericht fortgesetzt werden.