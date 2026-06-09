Nürburg (dpa/lrs) – Rekord für Rock am Ring: Innerhalb der ersten Stunde hätten sich mehr als 48.000 Fans ihre Wochenend-Tickets für 2027 gesichert, teilte Check Your Head in Berlin mit. Dies sei der erfolgreichste Vorverkaufsstart in der Geschichte des Musikspektakels gewesen. Nächstes Jahr soll etwa Blink-182 zum ersten Mal am Nürburgring in der Eifel auftreten. Dort hatten am vergangenen Wochenende rund 90.000 Fans trotz Regen und Schlamm bei Musik etwa von Iron Maiden und Linkin Park gefeiert, das Festival war bereits im Herbst 2025 ausverkauft gewesen.

Rock am Ring