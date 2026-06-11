Vom zwölfjährigen Ausnahmetalent bis zur preisgekrönten Nachwuchsgeigerin: Zwei Konzerte in Schloss Engers machten sichtbar, warum Villa Musica gemeinsam mit dem Mainzer Konservatorium die Nachwuchsförderung noch früher beginnen lässt.
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Als Villa Musica über Pfingsten erstmals drei außergewöhnlich junge „Rising Stars“ in Schloss Engers präsentierte, war die neue Hans-Gál-Junior-Akademie noch nicht gestartet. Die Idee dahinter war jedoch bereits sichtbar: musikalische Spitzenbegabungen möglichst früh entdecken, fördern und auf ihrem Weg begleiten.