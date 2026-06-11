Exzellenzförderung Musik Damit kein Talent unter dem Radar bleibt Claus Ambrosius 11.06.2026, 12:19 Uhr

i Die Italienerin Giulia Rimonda (Jahrgang 2002) ist Stipendiatin der Villa Musica, Preisträgerin des Villa-Musica-Sterns und mit einer intensiven Konzerttätigkeit international unterwegs. Ivano Buat

Vom zwölfjährigen Ausnahmetalent bis zur preisgekrönten Nachwuchsgeigerin: Zwei Konzerte in Schloss Engers machten sichtbar, warum Villa Musica gemeinsam mit dem Mainzer Konservatorium die Nachwuchsförderung noch früher beginnen lässt.

Als Villa Musica über Pfingsten erstmals drei außergewöhnlich junge „Rising Stars“ in Schloss Engers präsentierte, war die neue Hans-Gál-Junior-Akademie noch nicht gestartet. Die Idee dahinter war jedoch bereits sichtbar: musikalische Spitzenbegabungen möglichst früh entdecken, fördern und auf ihrem Weg begleiten.







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