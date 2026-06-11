Beamte und Pensionäre bekommen eine Gehaltserhöhung. Der Philologenverband Rheinland-Pfalz findet das gut. Aber: Gymnasiallehrer des Landes sollen mehr bekommen als alle anderen, fordert er. Wie der Verband das begründet.
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Es steht fest: Beamte und Pensionäre in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld. Der Ministerrat der neuen rheinland-pfälzischen Landesregierung hatte vor wenigen Tagen im ersten Durchgang einen dazu nötigen Gesetzesentwurf beschlossen. Die Gehaltserhöhung gibt es für die Beamten rückwirkend.