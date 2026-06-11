Analyse von Politologe Uwe Jun
Kritik von der Basis: Wie tief ist der Riss in der SPD?
Nein, am Boden liegt die SPD in Rheinland-Pfalz nicht - trotz der Wahlniederlage gehört die Partei der Landesregierung an. Doch
Nein, am Boden liegt die SPD in Rheinland-Pfalz nicht - trotz der Wahlniederlage gehört die Partei der Landesregierung an. Doch einge Kommunalpolitiker vermissen eine Aufarbeitung des Debakels. Eine Schlüsselrolle kommt dabei Alexander Schweitzer zu.
Tim Kosmetschke

Ungewohnt deutlich regt sich innerparteiliche Kritik in der rheinland-pfälzischen SPD. Zwei Kommunalpolitiker aus dem Norden wurden jetzt nach Mainz eingeladen. Wie tief sind die Risse? Das haben wir den Politologen Uwe Jun gefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Nach der historischen Wahlniederlage rumort es vernehmlich innerhalb der SPD Rheinland-Pfalz. Im Fokus: die Parteiführung um Ex-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Gleich mehrere Kommunalpolitiker äußerten sich zuletzt kritisch zum „Weiter so“, fühlten sich übergangen und ungehört.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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