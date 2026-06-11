Ungewohnt deutlich regt sich innerparteiliche Kritik in der rheinland-pfälzischen SPD. Zwei Kommunalpolitiker aus dem Norden wurden jetzt nach Mainz eingeladen. Wie tief sind die Risse? Das haben wir den Politologen Uwe Jun gefragt.
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Nach der historischen Wahlniederlage rumort es vernehmlich innerhalb der SPD Rheinland-Pfalz. Im Fokus: die Parteiführung um Ex-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Gleich mehrere Kommunalpolitiker äußerten sich zuletzt kritisch zum „Weiter so“, fühlten sich übergangen und ungehört.