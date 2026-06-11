Land verlängert Vertrag
Wilhelm bleibt an der Spitze des Landeskrankenhauses
Alexander Wilhelm, Geschäftsführer Landeskrankenhauses
Alexander Wilhelm, Geschäftsführer Landeskrankenhauses
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Personelle Klarheit an der Spitze des Landeskrankenhauses: Der Vertrag von Geschäftsführer Alexander Wilhelm wurde um fünf Jahre verlängert. Inzwischen ist Wilhelm auch kein Staatssekretär im Sonderurlaub mehr.

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Alexander Wilhelm bleibt Geschäftsführer des Landeskrankenhauses. Der Aufsichtsrat des landeseigenen Krankenhausträgers hat den Vertrag des 58-Jährigen um fünf Jahre verlängert, teilt das Unternehmen mit. Aufsichtsratschef Clemens Hoch (SPD) sprach vor allem von Kontinuität im laufenden Veränderungsprozess des Hauses: Wilhelm habe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „wichtige Veränderungsprozesse ...

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