Land verlängert Vertrag Wilhelm bleibt an der Spitze des Landeskrankenhauses Tim Kosmetschke 11.06.2026, 16:39 Uhr

i Alexander Wilhelm, Geschäftsführer Landeskrankenhauses Thomas Frey. picture alliance/dpa

Personelle Klarheit an der Spitze des Landeskrankenhauses: Der Vertrag von Geschäftsführer Alexander Wilhelm wurde um fünf Jahre verlängert. Inzwischen ist Wilhelm auch kein Staatssekretär im Sonderurlaub mehr.

Alexander Wilhelm bleibt Geschäftsführer des Landeskrankenhauses. Der Aufsichtsrat des landeseigenen Krankenhausträgers hat den Vertrag des 58-Jährigen um fünf Jahre verlängert, teilt das Unternehmen mit. Aufsichtsratschef Clemens Hoch (SPD) sprach vor allem von Kontinuität im laufenden Veränderungsprozess des Hauses: Wilhelm habe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „wichtige Veränderungsprozesse ...







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