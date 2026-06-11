Schau im Ludwig Museum Koblenz
Sudarshan Shetty: Ein atemloser Überlebenskünstler
In seiner "A Breath Held Long" betitelten Installation setzt sich der indische Künstler Sudarshan Shetty mit Lebensrhythmus und
In seiner "A Breath Held Long" betitelten Installation setzt sich der indische Künstler Sudarshan Shetty mit Lebensrhythmus und -feindlichkeit seiner Heimatstadt Mumbai auseinander. Die eindrucksvolle Arbeit bildet den Kern der neuen Ausstellung im Ludwig Museum.
Sudarshan Shetty

Wie überlebt der Mensch im Chaos einer Megacity wie Mumbai? Und wie gehen wir generell mit unserer Umwelt um? Diesen Fragen geht Sudarshan Shetty in seiner Kunst nach. Welche besondere Rolle das (Nicht-)Atmen dabei spielt, verrät eine neue Schau.

Lesezeit 4 Minuten
Die Objekte Sudarshan Shettys sind fast immer brüchig – und doch randvoll mit Bedeutung. Ob nun in Form von Tassen und Teekannen, die in allen erdenklichen Schieflagen auf einem Holztisch kleben, oder fantasievoll verzierten Vasen, die stoisch auf kleinen Podesten ruhen: Immer ist das ursprüngliche Porzellan zerbrochen, wurden die verbliebenen Fragmente mithilfe nachgearbeiteter Holzformen wieder vervollständigt, kreist über dem derart neu ...

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