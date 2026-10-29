RLP-Wirtschaft beklagt Verzögerungen bei Bauprojekten
Deutschland zündet den „Bau-Turbo“ – aber so richtig ins Rollen kommen Wohnungs- und Gewerbebau nicht. Woran liegt es? Dem sind die Industrie- und Handelskammern RLP in einer Umfrage nachgegangen. Probleme sehen Unternehmen vor allen in den Behörden.
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Wer in Rheinland-Pfalz bauen möchte, ob gewerblich oder privat, braucht oftmals Geduld. Langwierige Genehmigungsverfahren, komplizierte Vorschriften und aufwendige Abstimmungen mit Behörden bremsen Bauvorhaben aus. Der seit Oktober 2025 geltende „Bau-Turbo“ soll eigentlich für Beschleunigung sorgen.