Skepsis gegenüber Bau-Turbo RLP-Wirtschaft beklagt Verzögerungen bei Bauprojekten 29.10.2026, 13:00 Uhr

i Achtung, Baustelle: Bis tatsächlich die Betonmischer laufen, vergehen oft Monate. Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz klagt über Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren. Ob Maßnahmen wie der Bau-Turbo zünden, entschiedet sich oft in den Behörden, heißt es (Symbolfoto). Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Deutschland zündet den „Bau-Turbo“ – aber so richtig ins Rollen kommen Wohnungs- und Gewerbebau nicht. Woran liegt es? Dem sind die Industrie- und Handelskammern RLP in einer Umfrage nachgegangen. Probleme sehen Unternehmen vor allen in den Behörden.

Wer in Rheinland-Pfalz bauen möchte, ob gewerblich oder privat, braucht oftmals Geduld. Langwierige Genehmigungsverfahren, komplizierte Vorschriften und aufwendige Abstimmungen mit Behörden bremsen Bauvorhaben aus. Der seit Oktober 2025 geltende „Bau-Turbo“ soll eigentlich für Beschleunigung sorgen.







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