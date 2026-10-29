Koblenzer legt neues Werk vor Klaus-Dieter Regenbrechts Plädoyer fürs Buch 29.10.2026, 07:00 Uhr

i Hat mit „Nur mit uns: Das Büchermanifest“ neues Lesefutter vorgelegt: der Koblenzer Autor Klaus-Dieter Regenbrecht. Kai Töpfer

Wie hat sich Sprache entwickelt? Und welche Perspektiven hat ihr „herausragendes kulturelles Medium“, das Buch? Diesen und weiteren Fragen geht Klaus-Dieter Regenbrecht in seinem neuen Werk nach.

Unter dem Titel „Nicht mit uns: Die Bücherrevolte“ hatte Klaus-Dieter Regenbrecht im Frühjahr eine Mischung aus „Essay und Protokoll, Lese- und Handbuch“ vorgelegt, in dem er – auch unter Einbeziehung von KI – die unterschiedlichen Aspekte der Produktion und Rezeption von Literatur erörterte.







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