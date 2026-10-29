Essay zu Meta und der Presse Facebook will kein Freund mehr sein Lars Hennemann 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Artikel, Archive, Bilder und Videos könnten betroffen sein: Verlegerverbände werfen Meta vor, weitreichende Rechte an verlinkten Webseiten anzustreben. Jens Büttner/dpa. dpa

Der US-amerikanische Meta-Konzern greift in Erpressermanier frontal die europäischen Zeitungsverlage an. Er will sie zwingen, ihre Archive zu öffnen, um seine eigene KI zu trainieren. Das ist nicht nur für Journalisten brandgefährlich.

Stellen Sie sich vor, es klingelt an Ihrer Haustür. Nach dem Öffnen stehen Sie einem großen Kerl gegenüber, der grinsend sagt: „Guten Tag, wir wollen Ihre Wohnung leer räumen. Aber bevor wir damit anfangen, unterschreiben Sie gefälligst, dass wir das dürfen.







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