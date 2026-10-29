Der US-amerikanische Meta-Konzern greift in Erpressermanier frontal die europäischen Zeitungsverlage an. Er will sie zwingen, ihre Archive zu öffnen, um seine eigene KI zu trainieren. Das ist nicht nur für Journalisten brandgefährlich.
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Stellen Sie sich vor, es klingelt an Ihrer Haustür. Nach dem Öffnen stehen Sie einem großen Kerl gegenüber, der grinsend sagt: „Guten Tag, wir wollen Ihre Wohnung leer räumen. Aber bevor wir damit anfangen, unterschreiben Sie gefälligst, dass wir das dürfen.