Essay zu Meta und der Presse
Facebook will kein Freund mehr sein 
Artikel, Archive, Bilder und Videos könnten betroffen sein: Verlegerverbände werfen Meta vor, weitreichende Rechte an verlinkten
Artikel, Archive, Bilder und Videos könnten betroffen sein: Verlegerverbände werfen Meta vor, weitreichende Rechte an verlinkten Webseiten anzustreben.
Jens Büttner/dpa. dpa

Der US-amerikanische Meta-Konzern greift in Erpressermanier frontal die europäischen Zeitungsverlage an. Er will sie zwingen, ihre Archive zu öffnen, um seine eigene KI zu trainieren. Das ist nicht nur für Journalisten brandgefährlich.

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Stellen Sie sich vor, es klingelt an Ihrer Haustür. Nach dem Öffnen stehen Sie einem großen Kerl gegenüber, der grinsend sagt: „Guten Tag, wir wollen Ihre Wohnung leer räumen. Aber bevor wir damit anfangen, unterschreiben Sie gefälligst, dass wir das dürfen.
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