Bis 2040 will Rheinland-Pfalz klimaneutral sein. Der weitere Ausbau erneuerbarer Energien ist da Pflicht. Auch mehr Solaranlagen soll es nach dem Willen der Landesregierung geben. Platzraubende Freiflächenanlagen sind allerdings umstritten.
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„Sonne tanken“ tut im grauen rheinland-pfälzischen Herbst erwiesenermaßen Körper und Seele gut. Sonne tanken kann auch dem Geldbeutel guttun – nämlich dann, wenn deren Energie auf dem eigenen Hausdach in Strom umgewandelt wird. Wohl bei keinem anderen Energieträger tragen Privatleute und Unternehmen mit Photovoltaik-Modulen auf ihren Dächern so sehr zur Energiewende bei wie bei der Solarkraft.