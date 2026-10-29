Weitere Anlagen in RLP geplant
Photovoltaik: Äcker stilllegen für Energieerzeugung?
Rund fünfeinhalb Hektar groß ist die Fläche, auf der sich seit ein paar Monaten der Solarpark zwischen Görgeshausen und Niederer
Rund fünfeinhalb Hektar groß ist die Fläche, auf der sich seit ein paar Monaten der Solarpark zwischen Görgeshausen und Niedererbach im Westerwald befindet. Wo früher der Acker bestellt wurde, erzeugen nun PV-Module Strom.
Sascha Ditscher/EVM-Gruppe. evm-gruppe

Bis 2040 will Rheinland-Pfalz klimaneutral sein. Der weitere Ausbau erneuerbarer Energien ist da Pflicht. Auch mehr Solaranlagen soll es nach dem Willen der Landesregierung geben. Platzraubende Freiflächenanlagen sind allerdings umstritten.

Lesezeit 3 Minuten
„Sonne tanken“ tut im grauen rheinland-pfälzischen Herbst erwiesenermaßen Körper und Seele gut. Sonne tanken kann auch dem Geldbeutel guttun – nämlich dann, wenn deren Energie auf dem eigenen Hausdach in Strom umgewandelt wird. Wohl bei keinem anderen Energieträger tragen Privatleute und Unternehmen mit Photovoltaik-Modulen auf ihren Dächern so sehr zur Energiewende bei wie bei der Solarkraft.
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Rheinland-PfalzEnergie

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