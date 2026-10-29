Keine andere Partei nutzt das Internet so rigoros als Schlachtfeld der Auseinandersetzung mit ihren Gegnern wie die AfD. Eine Frontbegehung mit Marcus Bensmann, Senior Reporter des Recherchenetzwerks „Correctiv“.
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Einschüchterung und Denunziation scheinen die AfD sowie ein Teil ihrer Anhänger und Unterstützer als legitime Mittel der Auseinandersetzung mit Gegnern zu betrachten. Ein aktueller „Doxing“-Fall aus Koblenz könnte dafür einen weiteren Beleg liefern: Ermittelt wird gegen einen 35-jährigen, AfD-nahen Koblenzer, unter anderem wegen des Verdachts der „gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“.