Der Koblenzer „Doxing“-Fall AfD-Kenner: „So werden Angst-Räume geschaffen“ Frank Schmidt-Wyk 29.10.2026, 08:00 Uhr

i Recherchen des Redaktionsnetzwerks „Correctiv“ zu Remigrationsplänen in der AfD lösten im Januar 2024 deutschlandweit Proteste aus. Auch in Koblenz gingen Tausende auf die Straße. Wir sprachen mit einem „Correctiv“-Journalisten über den aktuellen „Doxing“-Verdacht gegen einen AfD-nahen Koblenzer (Archivbild). Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Keine andere Partei nutzt das Internet so rigoros als Schlachtfeld der Auseinandersetzung mit ihren Gegnern wie die AfD. Eine Frontbegehung mit Marcus Bensmann, Senior Reporter des Recherchenetzwerks „Correctiv“.

Einschüchterung und Denunziation scheinen die AfD sowie ein Teil ihrer Anhänger und Unterstützer als legitime Mittel der Auseinandersetzung mit Gegnern zu betrachten. Ein aktueller „Doxing“-Fall aus Koblenz könnte dafür einen weiteren Beleg liefern: Ermittelt wird gegen einen 35-jährigen, AfD-nahen Koblenzer, unter anderem wegen des Verdachts der „gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“.







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