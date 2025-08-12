Wenige Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl besetzen die Sozialdemokraten im Land eine wichtige strategische Stelle neu. Der bisherige Generalsekretär Marc Ruland aus Andernach muss gehen. Was dahinter steckt.

Die rheinland-pfälzische SPD will kurz vor der Landtagswahl einen wichtigen strategischen Posten neu besetzen. Der amtierende Generalsekretär Marc Ruland (43) soll beim Parteitag kommende Woche in Idar-Oberstein ersetzt werden, wie unsere Zeitung aus Parteikreisen erfuhr. Neuer General soll der Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Gregory Scholz (44) werden. Zuerst hatte die „Rheinpfalz“ darüber berichtet.

Generalsekretäre sind in Parteien für die Organisation zuständig – zum Beispiel von Parteitagen oder Wahlkämpfen. Ruland hatte diese Funktion bereits seit 2021 inne. Zuletzt wurde er im November 2023 auf dem SPD-Parteitag in seinem Amt bestätigt – mit 80,2 Prozent der Stimmen. Innerhalb der Partei war die Unzufriedenheit mit dem Andernacher offenbar aber immer größer geworden, sodass der Führungskreis nun die Reißleine zog. Nach Informationen unserer Zeitung ist die Entscheidung am Montagabend endgültig im Landesvorstand getroffen worden. Am Dienstagmorgen wurden die Landtagsabgeordneten in einer Fraktionssitzung über die Entscheidung informiert.

Kritik an Ruland gab es schon länger – aber nie öffentlich

Schon länger aber war hinter vorgehaltener Hand Kritik an Rulands Wirken nach innen sowie außen zu hören. Zuletzt fiel dies wohl auch im Vergleich zum Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Johannes Steiniger, auf. Der Bundestagsabgeordnete gilt als scharfzüngiger Kommunikator.

i Er soll neuer Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD werden: Gregory Scholz. SPD-Landtagsfraktion RLP

Auf dem Parteitag kommende Woche soll nun Gregory Scholz die Nachfolge von Ruland antreten. Der 44-Jährige Gymnasiallehrer ist seit 2023 Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Am Montag hatte die SPD-Parteizentrale auf Anfrage noch erklärt, dass alle bisherigen Mitglieder des führenden Landesvorstands auf dem Parteitag erneut kandidieren würden. Am heutigen Dienstag um 13 Uhr will die SPD bei einer Pressekonferenz über die weiteren Schritte informieren.