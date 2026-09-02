Neue Umfrage RLP-Report: Diese Themen bewegen die Menschen im Land Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 02.09.2026, 06:00 Uhr

i Eines der Wahrzeichen von Rheinland-Pfalz: das Hambacher Schloss. Die Menschen in Rheinland-Pfalz bezeichnen sich größtenteils als glücklich, allerdings macht sich auch hierzulande Krisenstimmung breit. Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Der neue Rheinland-Pfalz-Report zeigt: Viele Rheinland-Pfälzer bezeichnen sich als glücklich – doch die Krisenstimmung wächst – vor allem wirtschaftliche Sorgen. So sieht ein aktuelles Stimmungsbild unseres Landes aus.

Die Wirtschaftskrise kommt bei den Menschen an: Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer empfinden ihre persönliche wirtschaftliche Lage derzeit als deutlich schlechter als noch zu Beginn des Jahres. Das zeigt der aktuelle Rheinland-Pfalz-Report, eine repräsentative Umfrage, die das Ifak-Institut im Auftrag unserer Zeitung und von RPR1.







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