Neue Umfrage
RLP-Report: Diese Themen bewegen die Menschen im Land
Eines der Wahrzeichen von Rheinland-Pfalz: das Hambacher Schloss. Die Menschen in Rheinland-Pfalz bezeichnen sich größtenteils a
Eines der Wahrzeichen von Rheinland-Pfalz: das Hambacher Schloss. Die Menschen in Rheinland-Pfalz bezeichnen sich größtenteils als glücklich, allerdings macht sich auch hierzulande Krisenstimmung breit.
Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Der neue Rheinland-Pfalz-Report zeigt: Viele Rheinland-Pfälzer bezeichnen sich als glücklich – doch die Krisenstimmung wächst – vor allem wirtschaftliche Sorgen. So sieht ein aktuelles Stimmungsbild unseres Landes aus. 

Lesezeit 4 Minuten
Die Wirtschaftskrise kommt bei den Menschen an: Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer empfinden ihre persönliche wirtschaftliche Lage derzeit als deutlich schlechter als noch zu Beginn des Jahres. Das zeigt der aktuelle Rheinland-Pfalz-Report, eine repräsentative Umfrage, die das Ifak-Institut im Auftrag unserer Zeitung und von RPR1.
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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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