Reform des Landesjagdgesetzes Mehr Verantwortung für rheinland-pfälzische Jäger Frank Schmidt-Wyk 01.09.2026, 16:00 Uhr

i Ein gesunder Wald mit gesundem Wildbestand – Jäger wüssten selbst am besten, wie man das schafft, ist Forstministerin Christine Schneider (CDU) überzeugt. Sebastian Willnow. picture alliance/dpa

Die CDU hatte versprochen, das noch von der Ampel beschlossene und von der Jägerschaft heftig kritisierte Landesjagdgesetz zu „reparieren“ und für einen ausgewogeneren Interessenausgleich zwischen Wald- und Wildschutz zu sorgen. Ist das gelungen?

Landwirtschafts- und Forstministerin Christine Schneider (CDU) hat am Dienstag die Eckpunkte des reformierten Landesjagdgesetzes bekannt gegeben. Die neuen Bestimmungen weisen der Jägerschaft mehr Verantwortung zu, setzen laut Ministerin vor allem auf Praxistauglichkeit sowie eine möglichst breite Akzeptanz und berücksichtigen stärker die örtlichen Bedingungen.







Artikel teilen

Artikel teilen