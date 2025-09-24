Rheinland-Pfalz hat sich ehrgeizige Ziele auf dem Weg zur Klimaneutralität gesetzt. Zu ehrgeizige? Jetzt fing sich die Landesregierung einen Rüffel des BUND ein. Die Landesforstverwaltung sollte schon Ende 2025 klimaneutral werden. Das wird nichts.
Lesezeit 3 Minuten
Auf der europäischen Ebene wurde zuletzt wieder über verbindliche Klimaziele gestritten. Eigentlich sollten sich die EU-Staaten bis Ende September auf einen gemeinsamen Klimaschutzplan einigen. Darin sollte festgelegt werden, wie sie die CO2-Emissionen konkret bis 2035 begrenzen wollen.