Husten, Schnupfen, volle Wartezimmer: Die Grippewelle rollt durch Rheinland-Pfalz. Doch wie stark trifft sie Unternehmen, Behörden, Kitas und mehr? Wir haben nachgehört.
Die Grippewelle hat Rheinland-Pfalz im Griff. Husten, Schnupfen, Fieber, schmerzende Glieder: Die Influenza schickt Betroffene für etliche Tage in eine Zwangspause. Laut aktuellem Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) wurden zuletzt innerhalb einer Woche mehr als 1100 Grippe-Erkrankungen registriert – beim LUA rechnet man damit, dass die Fallzahlen zunächst noch weiter ansteigen werden.