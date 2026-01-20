Influenzawelle rollt RLP hat Grippe: So reagieren Kitas, Firmen und Behörden Anke Mersmann 20.01.2026, 17:00 Uhr

i Schlägt die Influenza zu, sind Bettruhe, Medikamente und Tee angesagt. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Husten, Schnupfen, volle Wartezimmer: Die Grippewelle rollt durch Rheinland-Pfalz. Doch wie stark trifft sie Unternehmen, Behörden, Kitas und mehr? Wir haben nachgehört.

Die Grippewelle hat Rheinland-Pfalz im Griff. Husten, Schnupfen, Fieber, schmerzende Glieder: Die Influenza schickt Betroffene für etliche Tage in eine Zwangspause. Laut aktuellem Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) wurden zuletzt innerhalb einer Woche mehr als 1100 Grippe-Erkrankungen registriert – beim LUA rechnet man damit, dass die Fallzahlen zunächst noch weiter ansteigen werden.







