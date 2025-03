Bisher kann in Rheinland-Pfalz jede Schule selbst entscheiden, ob die Handys an bleiben dürfen oder nicht. Das könnte sich bald ändern. Vertreter aus dem Bildungsbereich und der Politik drängen auf eine einheitliche Regelung auf Bundesebene.

Smartphone an oder aus? Diese Frage spaltet Schulen in ganz Deutschland. Bei der jüngsten Bildungsministerkonferenz konnte man sich auf keine gemeinsame Linie einigen. Dennoch kommt Fahrt in das Thema auf: Die hessische Landesregierung brachte kürzlich einen Gesetzesentwurf für ein Handyverbot an allen Grundschulen in den Landtag ein. Für Rheinland-Pfalz fordern die Freien Wähler eine ähnliche Regelung, die CDU-Landtagsfraktion möchte dafür jetzt das Schulgesetz ändern. Der entsprechende Antrag ist auf dem Weg, teilt die Pressestelle unserer Zeitung mit. Aber was sagen Vertreter aus dem Bildungsbereich dazu?

Grundsätzliches vorweg: Jede Schule in Rheinland-Pfalz darf im Moment selbst entscheiden, ob sie Smartphones verbietet oder nicht. Weil in Deutschland Bildung aber Ländersache ist, können bundeseinheitliche Regeln nicht einfach beschlossen werden. Die Bildungsminister könnten sich aber auf einheitliche Empfehlungen verständigen – was aber bisher noch nicht geschehen ist. Erst die nächste Konferenz soll entscheiden, ob eine bundesweite Empfehlung ausgegeben wird.

i Insbesondere Grundschulen sollen handyfreie Zonen bleiben, fordern viele Vertreter aus dem Bildungsbereich. Ältere Schüler hingegen sollten Smartphone in Ausnahmefällen benutzen dürfen. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Gegen ein generelles Verbot spricht sich die Landesschüler∗innenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz aus. „Handys sind fest in den Alltag von Jugendlichen integriert und werden durchaus sinnvoll genutzt“, findet Emma Lucke, Vorstandsmitglied aus Lautzenbrücken (Westerwaldkreis). Sie betont allerdings auch: Die digitale Welt darf die Jugendlichen nicht „verschlucken.“ Statt Verbote fordert die LSV eine angemessene Aufklärung über den Umgang mit dem Internet. „Jugendliche müssen lernen, sinnvoll mit digitalen Medien umzugehen, anstatt vor ihnen beschützt zu werden“, sagt Lucke.

Für Lars Lamowski, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz, ist die Sache hingegen klar: Schulen sollten Schutzzonen sein. Das soll vor allem für Grundschulen gelten, sagt der Rektor der Michaelschule in Kirchen (Kreis Altenkirchen). Studien hätten gezeigt, dass vor allem die Erst- bis Viertklässler bessere Leistungen erbringen, wenn sie nicht durch ein Smartphone abgelenkt sind.

Für weiterführende Schulen sollte es Ausnahmen geben, betont er, etwa wenn die Schüler im Unterricht recherchieren sollen – vorausgesetzt natürlich, es gibt eine ausreichende technische Ausstattung. Das sei aber noch längst nicht überall der Fall. In der Oberstufe seien die Jugendlichen, von denen viele schon volljährig sind, reif genug, um die eigene Handynutzung zu reflektieren, findet Lamowski.

„Wir als VBE sind dankbar, dass jetzt ein Bundesland das Thema angeht“, sagt der Vorsitzende, „es gibt schon seit Jahren einen Handlungsbedarf in dem Bereich.“ Immer wieder beginne eine „Diskussionsspirale“ bei Schülern, Eltern und Lehrern, wenn an einer Schule Handys verboten sind und an der anderen nicht. Lamowksi hofft deshalb auf einen „Dominoeffekt“ durch den Vorstoß aus Hessen, um Klarheit auf Bundesebene zu schaffen – dann wären die rund 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz „aus der Diskussion raus“.

GEW betont die Chancen der reflektierten Handynutzung

Ähnlich sieht es die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz. Ein „pauschales, undifferenziertes Handyverbot“ lehnt die Landesvorsitzende Kathrin Gröning ab – klare Regelungen seien jedoch notwendig. „Ohne klare Grenzen überfordern wir Schulen und Schüler:innen gleichermaßen“, sagt sie. Die Risiken der Smartphone-Nutzung seien gut dokumentiert und würden eine ernsthafte Herausforderung für den Schulalltag darstellen.

Genau wie der VBE befürwortet auch Gröning ein grundsätzliches Handyverbot an Grundschulen, an weiterführenden Schulen soll die Nutzung während des Unterrichts und in den Pausen eingeschränkt werden. Ausnahmen soll es für „pädagogisch gezielte Einsätze digitaler Medien im Unterricht“ unter Anleitung von Lehrkräften geben. Denn digitale Medien können, das unterstreicht die GEW-Vorsitzende ebenfalls, zum Beispiel zur Recherche, zur kreativen Projektarbeit oder zur kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Phänomenen genutzt werden.

„Damit diese Chancen greifen, braucht es jedoch klare Regeln, pädagogisches Know-how und strukturelle Medienbildung. Ohne Begrenzung und Reflexion überwiegen die Gefahren – besonders, wenn junge Menschen mit den Mechanismen der digitalen Welt allein gelassen werden“, warnt Gröning. Schulen sollten Schutzräume bleiben, in denen junge Menschen sich entfalten können. „Dazu kann ein differenziertes Handyverbot ebenso beitragen wie gezielte pädagogische Nutzung. Beides schließt sich nicht aus, sondern muss sinnvoll zusammen gedacht werden.“

Wie könnte das aussehen? Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium empfiehlt, Schüler und Eltern in die Erarbeitung möglicher Regeln für eine sinnvolle Handynutzung einzubeziehen. Das kann die Akzeptanz von Einschränkung erhöhen, erklärt Pressesprecher Ulrich Gerecke unserer Zeitung. Den Schulen in unserem Bundesland legt das Ministerium das Ratgeberportal „Schule.Medien.Recht“ ans Herz, das als juristischer Leitfaden für den Einsatz digitaler Medien agieren soll.

Zur aktuellen Debatte äußert es sich wie folgt: „Angesichts der Bedeutung und Entwicklung des Themas Handyverbot, Nutzung von Social Media und Bildschirmzeiten prüfen wir derzeit, ob und wie die Schulen durch einheitliche Empfehlungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Altersstufen weiter unterstützt werden können und so Leitlinien und weitere Orientierung erhalten.“ Ein generelles Handyverbot soll es nicht geben, bestätigt uns Gerecke auf Nachfrage.