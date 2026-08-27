Wie schütze ich mich und mein Haus am besten bei Sturzfluten und Hochwasser? Ein neuer Service des Landes soll Rheinland-Pfälzern helfen, sich besser vorzubereiten. Was man dazu wissen muss.
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Für Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz gibt es künftig einen kostenfreien Hochwasser-Risikocheck. Das System soll ab Ende September jeder im Internet nutzen können, wie das Umweltministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Der Hochwasser-Risikocheck kann für jede Adresse im Land die Gefahren einschätzen und Empfehlungen geben, wie Hausbesitzer damit umgehen sollen.