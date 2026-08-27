Kostenfreier Service in RLP
Risiko-Check: So schützen Sie Ihr Haus bei Starkregen
Die Ahrtflut, die viele Häuser zerstört hat, hat auch dazu beigetragen, dass Vorsorgeinstrumente verbessert wurden. Ein neuer Se
Die Ahrtflut, die viele Häuser zerstört hat, hat auch dazu beigetragen, dass Vorsorgeinstrumente verbessert wurden. Ein neuer Service des Landes soll Rheinland-Pfälzern helfen, sich besser auf Starkregenereignisse und Überflutungen vorzubereiten.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wie schütze ich mich und mein Haus am besten bei Sturzfluten und Hochwasser? Ein neuer Service des Landes soll Rheinland-Pfälzern helfen, sich besser vorzubereiten. Was man dazu wissen muss.

Lesezeit 2 Minuten
Für Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz gibt es künftig einen kostenfreien Hochwasser-Risikocheck. Das System soll ab Ende September jeder im Internet nutzen können, wie das Umweltministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Der Hochwasser-Risikocheck kann für jede Adresse im Land die Gefahren einschätzen und Empfehlungen geben, wie Hausbesitzer damit umgehen sollen.
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Rheinland-PfalzHochwasser

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