Kostenfreier Service in RLP Risiko-Check: So schützen Sie Ihr Haus bei Starkregen Sebastian Stein 27.08.2026, 08:00 Uhr

i Die Ahrtflut, die viele Häuser zerstört hat, hat auch dazu beigetragen, dass Vorsorgeinstrumente verbessert wurden. Ein neuer Service des Landes soll Rheinland-Pfälzern helfen, sich besser auf Starkregenereignisse und Überflutungen vorzubereiten. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wie schütze ich mich und mein Haus am besten bei Sturzfluten und Hochwasser? Ein neuer Service des Landes soll Rheinland-Pfälzern helfen, sich besser vorzubereiten. Was man dazu wissen muss.

Für Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz gibt es künftig einen kostenfreien Hochwasser-Risikocheck. Das System soll ab Ende September jeder im Internet nutzen können, wie das Umweltministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Der Hochwasser-Risikocheck kann für jede Adresse im Land die Gefahren einschätzen und Empfehlungen geben, wie Hausbesitzer damit umgehen sollen.







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