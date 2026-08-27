Meinung zum LfBK-Präsidenten Auf mehreren Hochzeiten tanzen ist unklug Bastian Hauck 27.08.2026, 06:00 Uhr

i Bastian Hauck Jens Weber. MRV

Der Chef des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz hat seinen Lebensmittelpunkt, einige Ämter und Nebentätigkeiten in NRW. „Der Innenminister sollte diesen obskuren Status schnellstmöglich beenden“, kommentiert der RZ-Landeskorrespondent.

Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) Rheinland-Pfalz rumort es. Das ergaben exklusive Recherchen unserer Zeitung. Ein großer Kritikpunkt betrifft die Führungsebene der Landesbehörde. Erinnert sei an einen bemerkenswerten Satz aus einem anonymen Brief, den unsere Zeitung erhalten hatte: „Die Stimmung unter den Kollegen und Kolleginnen ist auf dem Tiefpunkt, und egal, wen man fragt, man hört immer wieder, ,der Fisch stinkt vom ...







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