Militärstandort Idar-Oberstein
Die Artillerieschule fährt schwere Geschütze auf
Im Inneren einer Panzerhaubitze geht es ziemlich eng zu. Davon konnte sich Julia Klöckner (CDU) bei ihrem Besuch in der Artillerieschule Idar-Oberstein persönlich überzeugen. Die Bundestagspräsidentin schlüpfte dazu im Simulator in die Rolle der Kommendantin.
Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Dutzende ukrainische Soldaten sind schon in Idar-Oberstein ausgebildet worden. An der Artillerieschule konnte sich der Kiewer Parlamentspräsident Stefantschuk jetzt selbst ein Bild davon machen, wie Panzerhaubitze und Raketenwerfer funktionieren.

Gebückt klettert Julia Klöckner über die grünlackierte Stahlrampe zum Turmtraining. Im Simulator der Artillerieschule Idar-Oberstein ist es klaustrophobisch eng. Auch wenn uns ein Offizier versichert, dass das Innere einer Panzerhaubitze im Vergleich zu anderen Waffensystemen einem Ballsaal gleiche.

