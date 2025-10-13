Dutzende ukrainische Soldaten sind schon in Idar-Oberstein ausgebildet worden. An der Artillerieschule konnte sich der Kiewer Parlamentspräsident Stefantschuk jetzt selbst ein Bild davon machen, wie Panzerhaubitze und Raketenwerfer funktionieren.
Gebückt klettert Julia Klöckner über die grünlackierte Stahlrampe zum Turmtraining. Im Simulator der Artillerieschule Idar-Oberstein ist es klaustrophobisch eng. Auch wenn uns ein Offizier versichert, dass das Innere einer Panzerhaubitze im Vergleich zu anderen Waffensystemen einem Ballsaal gleiche.