Causa Jürgen Pföhler Ahrtal-Entscheidung steht kurz bevor 13.10.2025, 16:13 Uhr

i Das Justizzentrum in Koblenz, in dem unter anderem die Koblenzer Staats- und Generalstaatsanwaltschaft untergebracht sind. Thomas Frey/dpa

In wenigen Wochen soll die Entscheidung in der Causa Jürgen Pföhler fallen. Informationen zum Ahrtal-Beschwerdeverfahren bei der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft.

Das Beschwerdeverfahren, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Entscheidung der Koblenzer Staatsanwaltschaft, keine Anklage gegen Ex-Ahrtal-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) zu erheben, überprüft, steht kurz vor dem Abschluss. Die Überprüfungen seien weitgehend abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf erneute Anfrage unserer Zeitung hin mit: „Mit einer Entscheidung kann daher in den nächsten Wochen gerechnet ...







