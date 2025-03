Familie, Freunde, politische Weggefährten und die Spitzen des Landes sind am Freitag in Koblenz zusammengekommen, um sich von Herbert Mertin zu verabschieden. Der Justizminister war Ende Februar überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben.

In einer würde- und andachtsvollen Trauerfeier haben sich Familie, Freunde, politische Weggefährten sowie die Spitzen des Landes Rheinland-Pfalz am Freitagnachmittag in Koblenz vom verstorbenen Justizminister Herbert Mertin (FDP) verabschiedet. An der staatlichen Trauerfeier in der Basilika Sankt Kastor nahe dem Deutschen Eck nahmen nach Angaben der Staatskanzlei rund 300 Personen teil, darunter der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Ministerpräsident a.D. Rudolf Scharping, Bundesjustizminister Volker Wissing (parteilos) sowie der designierte FDP-Bundesgeneralsekretär Marco Buschmann. Auch der Generalkonsul der Republik Chile war nach Koblenz gekommen.

Die Legislative war durch Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) vertreten. Für die CDU nahm der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Helmut Martin, teil. Das Duo Milpa spielte chilenische Lieder, etwa „Gracias a la vida“ – „Danke an das Leben“.

Ministerpräsident Schweitzer sagte in seiner Rede, Herbert Mertin sei ein Demokrat aus tiefster Überzeugung gewesen. Unermüdlich habe sich der Liberale für Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit eingesetzt. „Politisch und menschlich ist sein Tod ein großer Verlust. Wir spüren schon jetzt: Er fehlt“, sprach der Regierungschef. Schweitzer lobte den verstorbenen FDP-Politiker als „eine feste Säule unserer lebendigen Demokratie“.

i "Wir spüren schon jetzt: Er fehlt“, sagte Alexander Schweitzer bei der Trauerfeier am Freitagnachmittag in Koblenz. Thomas Frey/dpa

Landtagspräsident Hering beschrieb den Ende Februar verstorbenen Justizminister als einen Mann, der mit Gelassenheit und Zuversicht Brücken gebaut habe – Brücken zwischen Menschen, zwischen Institutionen und zwischen unterschiedlichen Auffassungen. Sein innerer Kompass sei an Recht und Gesetz ausgerichtet gewesen, so Hering. Für beides habe der Koblenzer, der über eine „brillante Rhetorik und einen feinen Humor“ verfügt habe, leidenschaftlich gekämpft. Hering sagte weiter: „In diesem Sinne verstand er auch die Verfassung von Rheinland-Pfalz nie nur als ein Regelwerk, sondern als ein Symbol für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und den Respekt vor dem Einzelnen.“

Plötzliche Tod löste Schockwelle im politischen Mainz und in der Justiz aus

Mertin war am 21. Februar völlig überraschend verstorben. Der Justizminister war an diesem Tag bei der Auszeichnung von ehrenamtlichen Richtern im Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) kollabiert und später in einem Koblenzer Klinikum gestorben. Der FDP-Politiker wurde 66 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Söhne. Der plötzliche Tod des über Parteigrenzen geschätzten Juristen hatte eine Schockwelle im politischen Mainz und in der rheinland-pfälzischen Justiz ausgelöst.

i In der Koblenzer Basilika Sankt Kastor fand die Trauerfeier für Herbert Mertin statt. Bastian Hauck

Der 1958 in Temuco (Chile) geborene Mertin kehrte 1971 vor drohender Diktatur mit seiner Familie nach Deutschland zurück. Er wuchs bei Linz am Rhein auf, wo er auch sein Abitur machte. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er Rechtswissenschaften in Mainz und Bonn, was er mit dem Ersten Juristischen Staatsexamen abschloss. Es folgte das Rechtsreferendariat im Bezirk des OLG Koblenz samt Zweitem Staatsexamen.

Mertins politische Karriere begann 1996, als der Rechtsanwalt in den Mainzer Landtag einzog. Nur drei Jahre später wurde der Liberale Justizminister und Nachfolger des schwer erkrankten Peter Caesar. Als die FDP 2006 aus der Landesregierung ausschied, gab Mertin sein Amt ab und wurde Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. 2016 erlebte der Freie Demokrat, dem politischer Aktionismus fremd war, sein Comeback: Er wurde in der Ampelkoalition der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erneut rheinland-pfälzischer Justizminister.

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, würdigte Mertin als unschätzbaren Glücksfall für die Justiz. Bei ihm sei die Justiz im Land immer gut aufgehoben gewesen, erklärte Brocker. Er ergänzte: „Herbert Mertin war prinzipienfest, integer und menschlich zugewandt. Schwierigen oder gar konfliktreichen Situationen vermochte er wie kaum ein Zweiter mit seinem feinsinnigen Humor die Spitze zu nehmen.“

Der Koblenzer sei weltoffen gewesen und habe den Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt, sagte Brocker. Dass die Justiz in Rheinland-Pfalz eine effektive und einige Institution sei, sei maßgeblich Herbert Mertins Leistung und Vermächtnis.

FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis, der unter Mertin Staatssekretär im Justizministerium war, lobte Mertin dafür, dass er mit den Menschen auf Augenhöhe gesprochen habe. Als Liberaler hätte Mertin bestritten, dass es überhaupt einen gewöhnlichen Menschen gebe. Fernis sagte: „Jeder, der Herbert kannte, würde in jedem Fall bestreiten, dass Herbert einer war.“

i Als die FDP 2006 aus der Landesregierung ausschied, gab Herbert Mertin sein Amt ab und wurde Fraktionsvorsitzender der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion. Fredrik Von Erichsen/dpa

An Mertins Ehefrau gerichtet, erinnerte Fernis daran, dass die beiden sich bei den Jungen Liberalen, der Jugendorganisation der Partei, kennengelernt hätten. Eine Partnerin, die die politische Leidenschaft teilt und versteht, sei ein bedeutender Anker bei den Belastungen in der Berufspolitik, so Fernis. Seine Frau und die Kinder seien Herbert Mertins Anker gewesen.

Und dann erzählte Fernis noch von einer Begegnung wenige Tage vor Mertins Tod. Da habe der Minister ihm in seinem Büro einen zuvor geschenkten Wichtel vorgestellt – und gesagt, der „Herr Wichtel“ habe einen so ähnlichen Bart wie er. Und wenn er, also Mertin, keine Lust habe, kümmere sich eben der Wichtel um die Dinge im Justizministerium. So viel Selbstironie im politischen Betrieb sei selten, so Fernis.

Die Beisetzung findet nach Angaben der Staatskanzlei im engsten Familienkreis statt.