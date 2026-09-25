Sonne satt und hohe Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Sonntag sind im Süden örtlich bis zu 29 Grad möglich.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht ein überwiegend sonniges und trockenes Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, lösen sich am Freitag zunächst Dunst- und Nebelfelder auf. Danach wird es sonnig und regenfrei. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad, im Bergland auf etwa 20 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es klar und trocken. Stellenweise bilden sich Dunst- und Nebelfelder. Die Tiefsttemperaturen liegen meist zwischen 7 und 3 Grad. In den Tallagen kann es vereinzelt Frost in Bodennähe geben.

Am Samstag wird es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter. Im Tagesverlauf ist es im Norden zeitweise wolkig, aber weiterhin regenfrei. Die Höchsttemperaturen liegen in Hochlagen um die 22 Grad. Auch der Sonntag folgt dem Trend. Laut DWD bleibt es erneut regenfrei. Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad, im Süden sind sogar bis zu 29 Grad möglich.