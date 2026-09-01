In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite. Doch zum Donnerstag hin ziehen dichtere Wolken auf – und vor allem im Norden wird es zunehmend nass.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zunächst auf ruhiges Spätsommerwetter einstellen. Am Dienstag wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lediglich im Norden von Rheinland-Pfalz sind bei zeitweise dichterer Bewölkung einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad, in höheren Lagen bei rund 19 Grad.

Nach einer trockenen Nacht mit etwas Nebel beginnt auch der Mittwoch weitgehend freundlich. Im Tagesverlauf ziehen zwar immer wieder Wolken durch, Regen wird jedoch kaum erwartet. Die Temperaturen erreichen erneut 21 bis 25 Grad.

Donnerstag bis zu 27 Grad erwartet

Eine Wetteränderung deutet sich in der Nacht zum Donnerstag an. Von Nordwesten werden die Wolken dichter, im Norden kann bereits etwas Regen oder Sprühregen fallen. Tagsüber breitet sich dort gebietsweise leichter Regen aus. Deutlich freundlicher bleibt es voraussichtlich weiter südlich. Gleichzeitig wird es wärmer: Der DWD erwartet 23 bis 27 Grad, in den Hochlagen etwa 20 Grad.