Mit den ersten Rodungen beginnt eines der verlässlichsten Agrarrituale im Bundesland: die Ernte der Frühkartoffeln.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz kann man sich in der Landwirtschaft auf einiges verlassen: Die Weinlese gehört dazu, die Spargelsaison – und der Start der Frühkartoffelernte in der Pfalz. Letzteres ist weit mehr als ein regionaler Termin. Für viele gilt die Saisoneröffnung der Erzeugergemeinschaft «Pfälzer Grumbeere» als eines der kulinarischen Startsignale des Sommers. Am Montag (8. Juni) ist es wieder so weit.

Der Süden von Rheinland-Pfalz spielt eine besondere Rolle. Als größtes zusammenhängendes Frühkartoffelanbaugebiet Deutschlands liefert die Pfalz Jahr für Jahr die ersten heimischen Kartoffeln der Saison. Während Verbraucher in Mainz, Trier oder Koblenz oft in Supermärkten nach regionaler Ware Ausschau halten, kommen die ersten frischen Knollen meist von den Feldern zwischen Rhein und Haardt.

Die Knolle ist fast überall dabei

Dass die Kartoffeln hier so früh geerntet werden können, verdankt die Region ihrem vergleichsweisen milden Klima. Viele Sonnenstunden und Böden, die sich schnell erwärmen, verschaffen den Pfälzer Kartoffelbauern einen Vorsprung.

Dabei ist die Kartoffel längst mehr als ein landwirtschaftliches Produkt. Kaum ein anderes Lebensmittel – heißt es oft – verbinde die Menschen in Rheinland-Pfalz so unkompliziert. Ob als Beilage zum Sonntagsbraten, als Kartoffelsalat beim Vereinsfest oder als Bratkartoffel in der Straußwirtschaft. Die Knolle macht selten Schlagzeilen, ist aber fast überall dabei.

Vom Acker auf den Teller

Besonders gefragt sind die ersten Frühkartoffeln. Sie sind kleiner, zarter und weniger lange lagerfähig als spätere Sorten. Dafür landen sie oft nur wenige Tage nach der Ernte auf dem Teller. Für die Erzeuger beginnt mit den ersten Rodungen die arbeitsreichste Zeit des Jahres. Für viele Verbraucher beginnt dagegen die Zeit, in der heimische Kartoffeln wieder zum Einkauf gehören.

In der «Pfälzer Grumbeere» sind 265 Erzeuger aktiv. Los geht es am Montag (10.30 Uhr) im Betrieb Familie Zehfuß in Böhl-Iggelheim.