Sport, Kultur, Bildung, Gleichberechtigung: Rund 1,5 Millionen Ehrenamtliche setzen sich in Rheinland-Pfalz für das ein, was ihnen wichtig ist. Ihr Engagement wird in Kaiserslautern anerkannt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ob Feuerwehr, Sportverein oder Demokratieprojekt: Beim landesweiten Ehrenamtstag in Kaiserslautern wird heute das Engagement der Ehrenamtlichen in Rheinland-Pfalz gewürdigt. Im Fokus stehen damit die rund 1,5 Millionen Menschen, die sich nach Angaben der Staatskanzlei im gesamten Bundesland ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen. «Darauf sind wir stolz», sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) laut einer Mitteilung. «Sie engagieren sich und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für das Miteinander in unserem Land.»

Sonderpreis für Ärztenetzwerk-Gründer

Rund 80 Organisationen und Initiativen präsentieren auf der Veranstaltung ihr Engagement, unter anderem auf dem «Marktplatz Ehrenamt» und der «Blaulichtmeile». Ein Sonderpreis zum Ehrenamtstag geht laut der Mitteilung an den Gründer von SüdpfalzDOCS, ein Ärztenetzwerk, das sich dafür einsetzt, die hausärztliche Versorgung in der Region zu sichern.

Die noch recht frische Landesregierung will das Ehrenamt durch bestehende und neue Angebote unterstützen, wie es in der Mitteilung der Staatskanzlei außerdem hieß. Die über 38.000 Vereine in Rheinland-Pfalz sollen finanziell und bürokratisch entlastet werden, etwa durch einen Landesrahmenvertrag mit der Gema. Dadurch werden demnach die anfallenden Gebühren direkt vom Land übernommen.