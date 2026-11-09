Abends noch fix impfen lassen: Am 12. November öffnen Impfstellen in Rheinland-Pfalz zur «Langen Nacht des Impfens». Mit Beginn der kalten Jahreszeit soll so die Impfquote gesteigert werden.

Mainz (dpa/lrs) – Um rechtzeitig zur kalten Jahreszeit Impflücken in der Bevölkerung zu schließen, beteiligt sich Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr an einer bundesweiten Impf-Aktionswoche. Diese findet zwischen dem 9. und 15. November statt. Teil davon ist die «Lange Nacht des Impfens» am 12. November, in der auch abends noch geimpft werde, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit.

Bürgerinnen und Bürger sollten die Aktionswoche nutzen, um ihren Impfschutz überprüfen zu lassen. Denn mit einer Grippeschutz- oder Coronaimpfung etwa schütze man nicht nur sich selbst. «Wer sich impfen lässt, trägt auch zum Schutz der Menschen um sich herum bei: ältere oder chronisch kranke Menschen, Kinder oder die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb», so der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU).

Welche Impfungen Sinn machen, hängt laut Ministerium von Alter, Gesundheitszustand und individuellen Risikofaktoren ab. Bei Fragen solle man sich an eine Arztpraxis oder Apotheke wenden. Zudem finden Interessierte auf der Webseite «lange-nacht-des-impfens.de» eine interaktive Karte mit Standorten, an denen auch abends noch geimpft wird.