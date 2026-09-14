Gut beim Fremdsprachenunterricht an Grund- und Berufsschulen. Potenzial bei den IT-Hochschulabsolventen und der Altersstruktur an beruflichen Schulen. Das Rheinland-Pfalz-Ranking bleibt unverändert.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz rangiert im Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft unverändert auf Platz zwölf und damit im unteren Mittelfeld des Länderrankings. Die Vergleichsstudie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) bewertet anhand von insgesamt 98 Indikatoren in 13 Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut abbaut, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.

Zu den Stärken von Rheinland-Pfalz zählt demnach ein überdurchschnittliches Ausmaß an Fremdsprachenunterricht an Grundschulen sowie in der beruflichen Bildung. Zudem sei der Anteil erfolgreicher Absolventen an Berufsfach-, Fachober- sowie Fachschulen im Vergleich der Bundesländer in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich hoch.

Verbesserungspotenzial sieht der Bildungsmonitor bei den Hochschulen: Die eingeworbenen Drittmittel je Professor seien die drittniedrigsten in Deutschland. In Rheinland-Pfalz gebe es außerdem eine niedrige Zahl von IT-Hochschulabsolventen. Bemängelt wurde den Angaben zufolge auch die relativ unausgewogene Altersstruktur der Lehrkräfte an beruflichen Schulen sowie die geringe Ganztagsquote an weiterführenden Schulen.

Ministerin: Veränderungen benötigen langen Atem

Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) warb für eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse. In einigen Bereichen sei Rheinland-Pfalz bereits sehr gut. «Aber wir verkennen auch nicht den Verbesserungsbedarf.»

Datengestützte Schulentwicklung, Bildungsgerechtigkeit, der weitere Ausbau des Ganztagsangebots sowie die wirksame Förderung durch den gezielten Einsatz von Mitteln: In all diesen Punkten bestätige der Bildungsmonitor einmal mehr die bekannten Themenfelder, in denen der Hebel ansetzen werden könne, erklärte die Bildungsministerin. In der Bildung sei für Veränderungen ein langer Atem nötig.

Sachsen erneut Spitzenreiter

Auf dem Spitzenplatz der jährlichen Vergleichsstudie der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Bildungssystem in Deutschland kam erneut Sachsen. Als Schlusslicht unter den 16 Bundesländern rangiert demnach Bremen.