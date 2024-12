Punktesystem wird 50 Rheinland-Pfälzer sammeln fleißig Punkte in Flensburg 02.12.2024, 15:00 Uhr

i Achtung Kontrolle: Geschwindigkeitsvergehen sind der häufigste Grund für Punkte in Flensburg. dpa-tmn

Einer, zwei oder drei und bei acht ist der Lappen weg. Das Flensburger Punktesystem soll Wiederholungstäter im Verkehr bestrafen. In Rheinland-Pfalz ist man besonders eifrig im Sammeln, nur in einem Land fielen Fahrer noch mehr auf.

Zu schnell, Alkohol am Steuer oder ohne Führerschein: Seit 50 Jahren sammeln Deutsche für Verkehrsverstöße Punkte in Flensburg. Zum Jubiläum des Punktesystems hat eine Studie der Allianz Direct Versicherung untersucht, in welchen Bundesländern Fahrer die meisten Punkte bekommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen