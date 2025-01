Hochwasser in Rheinland-Pfalz Rhein, Mosel und ihre Nebenflüsse breiten sich aus 08.01.2025, 13:32 Uhr

i Die Flüsse in Rheinland-Pfalz breiten sich aus (Symbolfoto). Jan Woitas. picture alliance/dpa

Wie geht es weiter mit der Hochwasserlage im Land? Aufwärts, lautet die Botschaft aus dem aktuellen Lagebericht aus Mainz. Der anhaltende Regen lässt die Flüsse in Rheinland-Pfalz anschwellen. Der Überblick.

Wegen der anhaltenden Niederschläge, die im Norden von Rheinland-Pfalz teilweise als Schnee fallen, werden an den Flüssen im Land wieder steigende Wasserstände erwartet. An Mosel, Sauer, Nahe und Glan erwarteten die Experten der Hochwasser-Vorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) ein Überschreiten der Meldehöhen für die Nacht zum Donnerstag oder am frühen Donnerstagmorgen.

